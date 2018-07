Waasland-Beveren strikt nieuwe spits die nog bij Inter voetbalde: Francesco Forte

Waasland-Beveren heeft met de Italiaan Francesco Forte (25) een nieuwe aanvaller aangetrokken. Hij ondertekende donderdag op de Freethiel een contract voor drie seizoenen.

Forte begon zijn profcarrière bij AC Pisa. In augustus 2011 werd hij weggeplukt door grootmacht Internazionale. In Milaan mocht hij in het seizoen 2012-2013 debuteren in de Serie A. Het daaropvolgende seizoen werd de spits uitgeleend aan zijn vorige club AC Pisa. Nadien volgden nog uitleenbeurten naar Cremonese, Teramo, Lucchese en Perugia. Afgelopen seizoen speelde hij voor Spezia Calcio, een Italiaanse tweedeklasser. Hij kon daar zes keer de netten doen trillen in 33 matchen.

De linksvoetige centrumspits krijgt bij de Waaslanders nummer 9.

“Het bestuur van Waasland-Beveren rekent er keihard op dat de Italiaanse spits voor doelpunten zal zorgen. Hij heeft al meermaals bewezen over de nodige kwaliteiten te beschikken. Aan hem om die nu aan de Beverse supporters te laten zien. We hopen dat hij zijn naam niet gestolen heeft en kijken er alvast naar uit om het te ontdekken. Welkom op de Freethiel, Francesco!”, luidt het.

Waasland-Beveren opent de competitie zaterdagavond op het veld van Zulte Waregem.