België wordt kookpotje van Europa: warmer bij ons dan in Italië of Spanje

Sinds vanmiddag zitten we officieel in een hittegolf, al was die aankondiging voor niemand echt nog nodig. Wie niet gemerkt had dat ons land uitzonderlijk warm was, was de afgelopen week niet in België. Nu blijkt het in ons land momenteel zelfs warmer te zijn dan in Zuid-Europa.

Vijf dagen op rij temperaturen van 25 graden of meer, waarvan drie dagen met temperaturen boven de dertig graden. Dat zijn de voorwaarden voor een hittegolf waar we sinds vanmiddag aan voldoen.

Noodweer Benelux meldt vanmiddag dat het momenteel nergens in Europa zo warm is als in de Benelux. Spanje, Italië, Griekenland, gewoonlijk is het er steevast warmer dan bij ons, maar op dit moment steken de temperaturen in onze contreien die in zuidelijker oorden makkelijk voorbij.

Noordzee nog nooit zo warm

De temperatuur van het Noordzeewater bedraagt 22,9 graden Celsius. Dat meldt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dat de temperatuur sinds 2000 registreert. Het gaat om de hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen.

Tijdens monitoringvaarten met het onderzoeksschip RV Simon Stevin registreerden medewerkers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een recordtemperatuur van 22,9 graden Celsius voor de Belgische kust. Ook vorig jaar was het water al warm maar toen werd het record van 2006, met 22,1 graden, nog niet gebroken.

De gemiddelde temperatuur tijdens de metingen kwam uit op 20,4 graden, een halve graad hoger dan vorig jaar. “Nog hogere temperaturen zijn mogelijk in het strandwater, daar waar het onderzoeksschip niet kan meten”, aldus Jan Seys van het VLIZ.

Wetenschappers verwachten tegen 2100 een bijkomende opwarming van 1,7 tot 3,2 graden. Zelfs bij een grote inspanning om de opwarming af te remmen, zou dat maar te reduceren zijn tot 1,5 à 2 graden.

De voorbije 45 jaar warmde de Noordzee met 1,67 graden op. De opwarming van het Noordzeewater laat zich intussen voelen bij de aanwezige fauna. Koudwatersoorten, zoals de kabeljauw, trekken weg naar noordelijkere koelere oorden. Warmwatersoorten, zoals inktvissen, zeebarbeel, sardine, ansjovis en zeebaars, worden dan weer talrijker in onze Noordzee.