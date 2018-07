Moeskroen ontsnapt volgens onze voetbalredactie net aan degradatie: alweer wachten op huurspelers

Moeskroen is op dit moment nog niet genoeg gewapend, maar het staat wel verder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Toen was het echt van nul beginnen, nu staat er nog een geraamte van vorig jaar met Bailly, Diedhiou, Huy­ghebaert, Vojvoda, Van Durmen, Amallah en Olinga. Dat het Van Durmen en Amallah – een uitstekende voetballer – kon behouden, is goed nieuws.