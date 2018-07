OVERZICHT. Dit mag je in elke provincie (niet) doen met water

Verlangt u ook zo naar wat druppels regen? U bent niet de enige. Ook de watermaatschappijen hopen dat de droogte snel voorbij is, zodat de watervoorraden weer wat aangevuld kunnen worden. Intussen zit er voor de Vlamingen maar één ding op: spaarzaam zijn met water. Hoe spaarzaam hangt af van de provincie waar je in woont. Een overzicht.

Hier en daar is de voorbije dagen wat neerslag gevallen, goed voor een beetje verfrissing tijdens de hittegolf, maar het blijft wachten op grotere hoeveelheden regen. Voor grasvelden en gazons bijvoorbeeld, maar ook voor steeds droger wordende waterlopen. Zolang het niet zover is, moeten we met z’n allen spaarzaam zijn met water. Per provincie vullen ze die spaarzaamheid anders in.

Dit is verboden in de provincie Vlaams-Brabant:

Het is 24 uur op 24 verboden om leidingwater te gebruiken voor:

- het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;

- het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;

- het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

- het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

- het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

- het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

- doeleinden die in een onderneming niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Tussen 20 en 8 uur mogen al deze activiteiten wel met putwater en regenwater, maar niet met leidingwater. De reden daarvoor is de verdamping overdag.

Het is ook verboden om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen. Het zogenaamde captatieverbod is er omdat lage peilen er gezondheidsrisico’s kunnen vormen en ecologische schade berokkenen.

Wat riskeert u?

Inwoners die zich niet aan het verbod houden riskeren een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Dit is verboden in de provincie Antwerpen:

Het is 24 uur op 24 verboden om leidingwater, drinkwater, regenwater en grondwater te gebruiken voor:

De coördinatiegroep droogte en waterschaarste van de provincie Antwerpen komt donderdag samen om te bekijken of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Tijdens dat overleg zullen ook captatieverboden en eventuele modaliteiten ervan voor onbevaarbare en bevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen besproken worden.

Dit is verboden in de provincie Limburg:

Voor particulieren en openbare besturen is het verboden om leidingwater te verspillen (24 uur op 24) en verboden om regen- en grondwater te verspillen tussen 8 en 20 uur.

Voor ondernemingen geldt hetzelfde, behalve als het absoluut noodzakelijk is voor het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Voor land- en tuinbouwondernemingen is het verboden om leidingwater te verspillen tussen 8 en 20 uur. Tussen 20 en 8 uur mag er wel leidingwater gebruikt worden in het kader van de normale activiteiten. Grond- en regenwater mag overdag wel gebruikt worden voor de normale activiteiten, maar de provincie raadt aan om het gebruik ervan te verplaatsen naar de periode tussen 20 en 8 uur.

De provincie verwijst door naar de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Dit is verboden in de provincie Oost-Vlaanderen:

Het is 24 uur op 24 verboden om leidingwater te gebruiken (het verbod geldt ook voor grondwater en regenwater tussen 8 en 20 uur) voor:

Wat riskeert u?

Wie zich niet aan het verbod houdt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete van 26 tot 200 euro.

Dit is verboden in de provincie West-Vlaanderen:

Het is 24 uur op 24 verboden om leidingwater te gebruiken (het verbod geldt ook voor grondwater en regenwater tussen 8 en 20 uur) voor:

Wat riskeert u?

Wie zich niet aan het verbod houdt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en/of een geldboete van 26 tot 200 euro.