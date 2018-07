Oostende en Brugge nemen maatregelen voor paarden van koetsen

Oostende - Oostende en Brugge nemen maatregelen om de paarden van de huurkoetsen te beschermen tegen de hitte. Na de middag worden de rondritten enkele uren onderbroken.

“In dit warme weer is het voor ons zoeken naar afkoeling en verfrissing en moeten we voldoende water drinken, maar ook voor de dieren is het puffen. De paarden van de huurkoetsen die in het centrum toeren, mogen de komende dagen van 13.00 uur tot 16.00 uur niet meer rijden”, verduidelijkt waarnemend burgemeester Jean Vandecasteele van Oostende. “We voorzien een schaduwrijke standplaats voor de paarden in het Maria Hendrikapark met watervoorzieningen. Essentieel is namelijk ook dat de dieren voldoende fris water krijgen.”

In Brugge gelden soortgelijke maatregelen. Daar worden de paarden niet ingezet tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Ook daar zorgen de koetsiers dat de paarden voldoende in de schaduw kunnen staan en fris water krijgen. De maatregelen houden aan zolang het zo’n warm weer blijft.