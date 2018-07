Van kwaad naar erger in Venezuela: regering wanhopig door hyperinflatie, bewoners trekken massaal weg

Het gaat van kwaad naar erger met Venzuela. De wanhopige regering van president Maduro kondigde donderdag aan vijf nullen te zullen schrappen van de nationale munt, in de hoop de economische instabiliteit van het land te herstellen. Het nochtans erg olierijke Venezuela zit in een historische crisis. Een kilo kip kost er 4,2 miljoen Bolivar, omgerekend ongeveer 28 euro.

De economische crisis woedt al enkele jaren in Venezuela, maar komt stilaan op een historisch dieptepunt. Er is sprake van hyperinflatie van een miljoen procent, onwaarschijnlijk veel. “Wat we zien in Venezuela is een van de meest ernstige hyperinflaties sinds het begin van de 20ste eeuw”, zegt Robert Rennhack, vice-directeur van het International Monetair Fonds (IMF).

De zware inflatie in het olierijkste land ter wereld is het gevolg van corruptie, wanbeheer, de instortende olie-industrie en de sancties die de VS uitgevaardigd hebben. Het land heeft amper nog buitenlandse valuta om levensmiddelen of medicijnen te kunnen invoeren, een bijzonder netelige situatie.

Wanhoop

De regering van president Nicolas Maduro zoekt oplossingen, maar zit met de handen in het haar. Ze heeft amper nog geld om het papier te betalen waarmee de briefjes van de nationale munt gedrukt worden. Voor zelfs de kleinste betalingen wordt daarom overgeschakeld naar elektronisch betalen. Uit noodzaak.

Maduro probeerde het al eens op te lossen door een cybermunt in het leven te roepen, maar dat hielp niet. In andere landen wordt in dergelijke gevallen wel eens een buitenlandse munt in gebruik genomen, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar, maar daar wil Maduro niet van weten. Hij noemt de VS de grote vijand die erop uit is Venezuela te vernietigen. Donderdag heeft de president beslist om vijf nullen van de nationale munt weg te nemen, maar experts zien ook daar geen oplossing in.

De waarde van goederen in het land worden elke dag duurder en duurder. Een week geleden kostte zeep voor de vaatwas bijvoorbeeld 3,8 miljoen bolivar, vandaag al 4,9 miljoen. Hetzelfde voor een kilogram kip: vorige week 3,3 miljoen, nu 4,2 miljoen. Omgerekend is dat 28 euro. Gigantisch veel voor de Venezolanen, waar het minimumloon ongeveer 5,1 miljoen bolivar bedraagt.

Miljoenen Venezolanen hebben er genoeg van en verlaten hun land. Dit jaar wordt verwacht dat er nog 2 miljoen zullen vertrekken, wat het totaal sinds 2016 op 3,8 miljoen zal brengen.