Verrassend Standard kampioen, Anderlecht weer niet bij de eerste twee: onze voetbalredactie voorspelt het nieuwe seizoen

Standard kampioen. Topclubs Anderlecht en AA Gent die van hun pluimen laten. Zulte Waregem dat verrast en Eupen dat degradeert. Dat is de verrassende uitkomst van de pronostiek van onze voetbalredactie voor het nieuwe voetbalseizoen, dat vrijdagavond van start gaat met de topper tussen Standard en AA Gent.

Naar de grote verrassing in het gepronostikeerde klassement van het nieuwe seizoen 2018/2019 is het niet lang zoeken. Onze voetbalredactie plaatst Standard helemaal bovenaan. De terugkeer van Michel Preud’homme inspireert de Rouches tot een eerste landstitel in tien jaar.

Landskampioen Club Brugge strandt deze keer op de tweede plek. Voor Anderlecht, dat weer de top twee en bijhorende kwalificatie voor de (voorrondes van de) Champions League mist. Racing Genk kon zijn kern bijeenhouden en eindigt als vierde. Dat zorgt ervoor dat AA Gent vijfde wordt en zomaar naast Europees voetbal grijpt. Voorzitter Ivan De Witte vindt die voorspelling “belachelijk”. Hij ziet zijn club hoger eindigen.

Het laatste plaatsje in Play-Off 1 is voor het hernieuwde Zulte Waregem, dat onder impuls van jongens als Hamdi Harbaoui verrast en weer vertrokken kan zijn. Essevee zorgt er zo voor dat Charleroi nog eens buiten de top zes valt.

Eupen ontsnapt deze keer niet aan degradatie

Onderaan het klassement sluit promovendus Cercle Brugge het seizoen af op een degelijke twaalfde plek. KV Kortrijk stelt dan weer teleur. Ondanks de komst van jongens met naam - Kanu, Mboyo, Ezekiel - verwacht onze voetbalredactie slechts een veertiende plaats van De Kerels.

Moeskroen haalt het met de hakken over de sloot, maar Eupen ontsnapt dit keer niet aan de degradatie.

De volledige pronostiek:

