Neymar is WK-nederlaag tegen België nog niet te boven: superster verliest bal en ramt 'dader' tegen de boarding

Paris Saint-Germain neemt de komende twee weken deel aan de International Championship Trophy, maar doet dat zonder Neymar. De Braziliaan geniet nog van vakantie nadat hij actief was op het WK en in de kwartfinales verloor van de Rode Duivels. "Ik wilde geen bal meer zien”, reageerde Neymar vorige week nog maar enkele dagen later nam hij wel deel aan een wedstrijdje tijdens zijn eigen toernooi: Neymar Jr’s Five. Daarbij maakte de Braziliaan zich echter een beetje belachelijk. Hij verloor een bal aan een jonge tegenstander en ramde die dan maar tegen de boarding in een poging de bal terug te winnen... Ja, die WK-nederlaag zit nog diep.

