“Ze waren zo’n hecht gezin”: familie en vrienden rouwen om broers en echtgenote na fatale crash op vakantie

De familie van de twee broers uit Sint-Niklaas, die samen met hun echtgenotes crashten op weg naar hun geboortedorp in Turkije, reageert zwaar aangeslagen op het ongeval. De twee broers en een van de echtgenotes kwamen om, één vrouw vecht nog voor haar leven. “Hun dood is een echt drama voor iedereen die hen kende”, zegt hun neef, een gemeenteraadslid uit Sint-Niklaas.

Niet alleen in Sint-Niklaas wordt verslagen gereageerd op het ongeval, ook een deelgemeente van het Turkse stadje Isparta is in diepe rouw. Een groot deel van de Turkse gemeenschap uit Sint-Niklaas is ...