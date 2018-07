Vlucht Air China maakt rechtsomkeer naar Parijs na “verdachte terreurboodschap”

Een Boeing 787-9 Dreamliner van Air China, dat op weg was van Parijs naar Peking, heeft rechtsomkeer gemaakt wegens een “terreurdreiging”. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij zelf via sociale media gemeld.

“Een passagier die vertraging had opgelopen omwille van een achtergelaten pakje op de (Parijse) luchthaven van Roissy telefoneerde naar de maatschappij met de boodschap dat er een bom was in de terminal, maar de persoon aan de andere kant van de lijn begreep verkeerdelijk dat het ging om een bom aan boord van het vliegtuig”, aldus de Franse autoriteiten. Het parket heeft een onderzoek geopend en volgens een bron dichtbij het onderzoek werd de man, een Australiër, in hechtenis genomen.

Het vliegtuig bevond zich net in het Belgische luchtruim, toen het rechtsomkeer maakte naar Parijs. Air China liet eerder via de Chinese sociaalnetwerksite Weibo weten dat het een “verdachte terreurboodschap” ontving en dat vlucht CA876 intussen veilig terugkeerde naar Parijs.