Werknemer smokkelt gestolen diamant van 17 miljoen euro het land uit in schoendoos, maar loopt tegen de lamp

Een blauwe diamant ter waarde van 17 miljoen euro die eind mei gestolen werd, is door de politie in Dubai na een uitvoerig onderzoek teruggevonden.

Het kleinood werd op 25 mei gestolen uit de kluis van een beveiligingsfirma. Dader was een Srilankaanse werknemer van het bedrijf die drie gecompliceerde beveiligingssystemen omzeilde en de diamant van 9,33 karaat aan een familielid meegaf. Die smokkelde hem in een schoendoos op een vrachtschip het land uit.

De politie zette alle mogelijke middelen in om de steen te vinden. Meer dan 8.000 uren aan videobeelden werden bekeken en 120 personen ondervraagd.

Dat leidde uiteindelijk naar de diamant. Die werd teruggevonden in Sri Lanka. De verdachte bewaker werd opgepakt in een buurland van Dubai en ging over tot bekentenissen.