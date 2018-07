Trump dreigt met “zware sancties” tegen Ankara als dominee niet wordt vrijgelaten

Brunson zit sinds oktober 2016 in een Turkse cel op beschuldiging van terrorisme en spionage. De zaak zet zware druk op de betrekkingen tussen Ankara en Washington. Trump vroeg de voorbije weken en maanden al meermaals persoonlijk om de vrijlating van de Amerikaan. Trump omschrijft de dominee als “een goede christen, familieman en een prachtige mens”. “Hij ziet bijzonder zwaar af. Deze onschuldige religieuze man moet onmiddellijk vrijgelaten worden! “

Een Turkse rechtbank besloot woensdag om de dominee onder huisarrest te plaatsen. “Een welkome eerste stap, maar niet voldoende”, verklaarde Pence in Washington. “Dominee Andrew Brunson verdient het om vrij te zijn”, luidde het nog.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!