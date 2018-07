Plotse hagel verrast onze zuiderburen: aan de ene kant van de tunnel zon, aan de andere kant regen en onweer

We zitten officieel in een hittegolf, temperaturen breken records en de Noordzee was nog nooit zo warm. Van de extreme warmte schrikken we in België al niet meer, maar onder de taalgrens kwamen er enkele chauffeurs wel voor een grote verrassing te staan.

Zo liet een vrouw aan RTL Info zien hoe ze na het rijden van drie kilometer plots in heel andere weersomstandigheden zat. “Bij de noordelijke ingang van de Cointe-tunnel van Luik kon mijn wagen 24,5 graden meten als buitentemperatuur in de regen. Even zuidwaarts van dezelfde tunnel bij Chênée was het plots 31 graden en in Luik die middag las ik 36,5 graden Celsius!” liet ze verbaasd weten. De foto’s van haar dashboard stuurde ze mee als bewijs.

Maar ook andere bestuurders lieten weten hoe verrast ze waren van de veranderingen in het weerpatroon: van droge hitte naar stevige hagelbuien. Plots stonden de straten in Verviers zo blank. “Ik was getuige van het geweld van de storm”, liet een man weten op donderdagnamiddag. Hij zag zijn werf in enkele minuten tijd onder water lopen.

Ook in Vlaanderen verwachten we onweer, zo laat het KMI en Noodweer Benelux weten. Noodnummer 1722 is geactiveerd, want het noodweer kan plaatselijk heel hevig zijn en voor wateroverlast zorgen. Verder waarschuwen weerspecialisten ook voor hagelbollen met een diameter van één tot drie centimeter.

