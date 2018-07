Ook voor bruggen is het te warm: Budabrug en Meulestedebrug vast door hitte

Aalbeke / Kortrijk - De Budabrug in Kortrijk is buiten gebruik. Door de warmte is de ijzeren brug uitgezet. De brandweer is ter plaatste om de brug af te koelen. Ook de Meulestedebrug in Gent wordt afgekoeld door de brandweer.

Niet enkel mensen hebben last van de warmte, ook voor bruggen kan het te warm zijn. Zo kwam de Budabrug over de Leie donderdag vast te zitten nadat ze door de warmte was uitgezet. De brandweer moest water uit de Leie pompen om het bouwwerk af te koelen.

De ijzeren brug, die sinds 2015 operationeel is, kampte eerder al met technische problemen, maar de problemen van donderdag zouden uitsluitend aan de warmte te wijten zijn. “Bij deze temperaturen gaat metaal uitzetten”, legt de brandweer van de zone Fluvia uit. “Bij de bouw van bruggen wordt hier altijd rekening mee gehouden, maar nu is het natuurlijk extreem warm. Het is wel de eerste keer dat we een brug moeten afkoelen.”

Ook de Meulestedebrug in Gent heeft momenteel last van de hitte en moet afgekoeld worden door de brandweer. Dat meldt De Vlaamse Waterweg.

Wegdek komt omhoog

Door de hitte komt nu ook het wegdek op verschillende plaatsen in ons land naar boven. Net als vorig jaar is dat ook het geval op de E314 in en rond Aarschot. In de richting van Leuven zijn twee rijstroken afgesloten. Het is nog niet geweten wanneer het wegdek hersteld zal zijn.

Bij extreme hitte wordt de brandweer soms ingeschakeld om stallen af te koelen. Zo moest de brandweer van de zone Fluvia donderdag ook al uitrukken om het dak van een kippenstal in Menen af te koelen.