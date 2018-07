Hevig onweer trekt over ons land: problemen op Brussels Airport, ondergelopen kelders en straten

Zaventem - Er trekken donderdagavond hevige onweders over ons land. Vooral sommige delen van de provincies Antwerpen en de provincies Vlaams-Brabant krijgen een zondvloed over zich heen. Op sommige plaatsen gaat dat gepaard met veel hagel.

Na de extreme hitte van donderdag waarschuwde het KMI voor onweders in de loop van de avond. Rond 17 uur kreeg de regio rond Brussel zware regenbuien over zich heen. Weerman David Dehenauw mat rond 18.30 uur al 28 mm in de pluviometer van het KMI. Op de luchthaven Brussels Airport regende het zo hard dat er niemand meer toegelaten werd op de tarmac. Dat veroorzaakte vertragingen bij de aankomende en vertrekkende vluchten.

“Sinds 17.00 uur en tot 18.45 uur hebben we alle grondoperaties stilgelegd”, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport Company. “Dat is preventief gebeurd, gezien de felle regenbui en de blikseminslagen. Concreet betekent het dat er geen vliegtuigen konden bijgetankt worden en dat de bagage niet kon in- of uitgeladen worden. Vliegtuigen die al klaar stonden om te vertrekken, zijn wel kunnen opstijgen en aankomende vliegtuigen konden ook landen. Maar er zijn wel vertragingen voor bijvoorbeeld de vluchten waar de bagage nog moest ingeladen worden, en aangekomen passagiers hebben moeten wachten op hun bagage.”

De brandweer Vlaams-Brabant-West kreeg al een dertigtal oproepen voor ondergelopen kelders en straten terwijl ook de Brusselse brandweer overspoeld wordt door noodoproepen.

De politiezone Mechelen Willebroek waarschuwt ook voor gladde wegen. “Een regenbui trekt momenteel over onze regio: pas je rijstijl aan, heb oog voor zwakke weggebruikers en na een lange droge perioe kan het wegdek bij regen glad zijn”, klinkt het.

Een #regenbui (#onweer) trekt momenteel over onze regio.

- Pas je rijstijl aan.

- Heb oog voor de zwakke weggebruikers.

- Na een lange droge periode kan het wegdek bij regen gevaarlijk glad zijn.#Mechelen#Willebroek pic.twitter.com/hsro0X0KdB — pzMechelenWillebroek (@PolitieMeWi) July 26, 2018

Sinds 18 uur donderdagavond is in elke Vlaamse provincie code geel van kracht. Ook het Vlaamse noodnummer 1722 is geactiveerd, om de meldingen van wateroverlast op te vangen, zonder de medische urgentielijn 112 te belasten. Wie heel specifiek in de gaten wil houden waar het bliksemt, kan alles tot in het detail volgen op de bliksempagina van Noodweer Benelux.