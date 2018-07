De afgelopen weken heb je al honderden tips gekregen om het hoofd koel te houden tijdens de tropische temperaturen. Ook wij hebben onze duit in het zakje gedaan. Maar nu is het pas echt heet. En omdat men in tijden van nood zijn vrienden kent, lijsten wij voor jou de belangrijkste tips nog eens op.

Hoe raak ik in slaap tijdens warme zomernachten?

De slaapkamertemperatuur bedraagt optimaal 16 tot 18° C om goed in te slapen, 18° C of hoger om goed door te slapen en 20 tot 24° om ...