Twee Belgen halen elftal van het WK, maar Eden Hazard is daar vreemd genoeg niet bij

Na het doelpunt van het WK, dat word gewonnen door de Fransman Benjamin Pavard, heeft de FIFA het elftal van de wereldbeker bekendgemaakt. Dat werd samengesteld na een poll onder voetbalfans. Twee Rode Duivels halen de basiself, Eden Hazard niet.

Hazard speelde de pannen van het dak tijdens het WK en eindigde tweede in de strijd om de Gouden Bal achter Luka Modric. Voor de Kroaat is er wel plaats in het elftal van de wereldbeker. Hij vormt een middenveld met Philippe Coutinho en Kevin De Bruyne. Thibaut Courtois, verkozen tot doelman van het toernooi, staat uiteraard in doel. Zijn verdediging bestaat uit Thiago Silva, Diego Godin, Raphaël Varane en Marcelo. De aanval wordt gevormd door Kylian Mbappé, Harry Kane en Cristiano Ronaldo.