Het mag niet van de minister, maar er komt toch een tonnageverbod op deze drukke weg: “Weyts mag borden zelf weghalen”

Beveren-Waas / Melsele - Beveren gaat op eigen houtje tonnagebeperkingsborden plaatsen langs de N450 in Melsele. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verwerpt die maatregel en vraagt een gecoördineerde aanpak in het Waasland.

De Beverse plannen voor een tonnageverbod voor doorgaand verkeer zwaarder dan 7,5 ton op de N450, dateren al van februari. Heel wat vrachtverkeer gebruikt de weg als verbinding tussen de E34 en de E17, om zo de files op Linkeroever te vermijden.

Eigenlijk is de gemeente niet bevoegd voor die gewestweg. Toch stemde de gemeenteraad het voorstel nagenoeg unaniem goed. Daarop schreef minister Weyts (N-VA) een brief naar de Wase gemeenten. Hij eist een gecoördineerde aanpak om de maatregel te kunnen goedkeuren. Voorlopig is er alleen een overeenkomst tussen Beveren en Sint-Gillis-Waas.

“Het reglement is opgemaakt en de borden zijn besteld. Wij gaan dat verbod invoeren”, zegt de Beverse schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Het is ergerlijk dat het Waasland een blinde vlek blijft in het Oosterweeldossier. Wij moeten onze woonkernen dus zelf beschermen tegen zwaar vervoer.”

“Het is perfect haalbaar om een tonnageverbod in Melsele in te voeren zonder de rest van de regio extra te belasten”, meent de schepen. “Bovendien zitten nu zelfs Lochristi en Lokeren in het overleg, wat een algemene maatregel niet eenvoudiger maakt.”

De schepen meent dat de enige mogelijke sanctie het weghalen van de borden is. “Dat mag Weyts gerust zelf doen.”