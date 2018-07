Wie treft schuld aan verwoestende bosbranden? Griekse minister: “Bewoners maakten branden erger”

Het is nog steeds niet duidelijk wie of wat de verwoestende bosbranden in Griekenland veroorzaakt heeft. Maar volgens de Griekse minister van Defensie hebben de Griekse burgers niet bepaald geholpen. “Ze hebben de situatie erger gemaakt door hun illegale hutten”, zei hij bij BBC.

De Griekse Defensieminister Panos Kammenos trok donderdag naar verscheidene plaatsen waar de bosbranden vernielingen aangericht hebben. Dat leverde een pijnlijke confrontatie op met kwade burgers in Mati, het dorp dat het zwaarst getroffen werd en waar de meeste mensen stierven.

Foto: AP

Toen Kammenos er toekwam, in aanwezigheid van de burgemeester en de baas van het Griekse leger, werd hij snel omsingeld door kwade dorpsbewoners, is te zien op videobeelden van BBC. Zij zagen hun huizen in vlammen opgaan en verloren geliefden bij de branden, en stellen zich vragen bij het optreden van de overheid wanneer de branden uitbraken.

Verbrand zonder reden

Een man vertelde de Britse nieuwsdienst hoe hij net na het uitbreken van de branden naar de brandweer was gelopen. Zijn vraag om hulp viel in dovemansoren, want de brandweermannen wisten nog van niets. “Niemand had hen gemeld dat er brand was uitgebroken.”

Foto: EPA-EFE

“U hebt mensen laten verbranden zonder reden. U hebt ons aan de gratie van God overgelaten”, snauwt een kwade vrouw de minister toe. Samen met de andere inwoners klaagt ze aan hoe het mogelijk is dat er geen noodplan was, zeker omdat Griekenland in het verleden nog al getroffen is geweest door bosbranden.

Ook de manier waarop de evacuatie van de mensen tijdens de branden gebeurde, was voer voor verhitte discussies. “Iedereen kreeg het advies naar de zee te gaan en daarin te wachten tot ze gered werden”, zegt een vrouw. “Maar het was voor velen onmogelijk om daar te geraken. En zij die er wel geraakten, hebben urenlang moeten wachten op hulp en hebben voor zichzelf moeten zorgen.”

Minister bijt van zich af

De minister zei niet al te veel tegen de kwade mensen, maar beet pas van zich af na de confrontatie. Hij weerlegde alle kritiek op de regering. “Dit is een misdrijf uit het verleden”, zei hij. “De meeste woningen aan de kust van Athene zijn illegaal gebouwd en hebben de kust ingepalmd zonder regels.” Kammenos zegt dat die woningen vluchtwegen naar de zee amper of helemaal niet bereikbaar maakten.

Bij de bosbranden in en rond Athene zijn de voorbije dagen minstens 83 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen zagen hun woningen en voertuigen in vlammen opgaan en zijn alles kwijt. De schade is vreselijk groot.