KV Kortrijk verwelkomt Amerikaanse verdediger Hines-Ike

Kortrijk - KV Kortrijk heeft zich versterkt met Brendan Hines-Ike, zo maakten de Kerels donderdag bekend. De Amerikaanse centrale verdediger komt over van het Zweedse Örebro en tekende in het Guldensporenstadion een contract tot medio 2023.

Hines-Ike genoot zijn jeugdopleiding in eigen land bij onder meer de voormalige MLS-club Chivas USA. Tijdens zijn studies speelde hij achtereenvolgens voor de Creighton Bleujays en de South Florida Bulls. De centrale verdediger zakte tijdens de zomer telkens af naar Scandinavië om er mee te trainen bij Europese ploegen. Zo kwam Hines-Ike onder de radar van de Zweedse eersteklasser Örebro, die hem in januari 2016 een eerste profcontract aanboden.

De voorbije twee seizoenen speelde de Amerikaan 62 wedstrijden in Zweedse loondienst. Daarin was hij goed voor 3 doelpunten en evenveel assists. Aangezien de Zweedse competitie nog volop bezig is, sluit Hines-Ike met heel wat wedstrijdritme aan bij KV Kortrijk.