Cercle Brugge plukt Belgische jeugdinternational weg bij PSV

Brugge - Cercle Brugge heeft donderdag de inkomende transfer van Andi Koshi aangekondigd. De Belgische jeugdinternational komt over van het Nederlandse PSV. Over de contractmodaliteiten werd niet gecommuniceerd.

De 17-jarige Koshi werd grotendeels opgeleid door RSC Anderlecht, maar verkaste vorige zomer naar PSV. In 2018 scoorde de aanvallende middenvelder 3 keer in 12 wedstrijden voor de PSV-junioren. Koshi is aanvoerder van de Belgische U17, maar kan ook nog voor Kosovo uitkomen.

“We zijn erg blij dat Andi ervoor gekozen heeft om zijn ontwikkeling bij Cercle Brugge voort te zetten”, reageerde sportief directeur François Vitali. “We zijn er dan ook van overtuigd dat Cercle Brugge de ideale stap is voor Andi om het hoogste niveau te bereiken. Deze transfer kadert dan ook in de continuïteit van ons project door een jonge, beloftevolle en Belgische voetballer op te leiden.”