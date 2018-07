Ventilatoren, drank en ijsjes: we shoppen ons koel

De sproeiers uithalen en zwembaden vullen, dat mag voorlopig niet meer tijdens deze hittegolf. En met die extra verkoelende douche moeten we ook karig zijn. Dus gaan we op zoek naar een andere manier om koelte te zoeken. Door massaal ventilatoren en airco’s te kopen bijvoorbeeld. Of een hele voorraad ijs in te slaan.

Ventilatoren en airco’s

Bij e-shop Coolblue vliegen de airco’s en ventilatoren de deur uit. Bij de top 10 van de best verkochte toestellen, zijn negen ervan tijdelijk niet meer leverbaar. “Er komt elke dag wel weer wat binnen, maar dat is lang niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Heel Europa heeft ermee te kampen”, zegt Jos Govaart van Coolblue. “Er worden er 2,5 toestellen per minuut verkocht totdat ze uitverkocht zijn.” Ook op 2dehands.be zoeken mensen zich te pletter naar een tweedehandsmodel. Woensdag was ‘airco’ het populairste zoekwoord, maar liefst 15.803 werd het ingetikt. Daarmee versloeg het ‘gratis’, wat anders het populairste zoekwoord is.

Zonneproducten

Met de felle zon gaat de Belg ook meer aan het smeren. Colruyt verkocht de voorbije drie weken maar liefst 57 procent meer zonneproducten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij Delhaize zagen ze de verkoop de voorbije vier weken stijgen met 20 procent.

Drank

Supermarktketens moeten ook onze grote dorst lessen. Delhaize verkocht een hallucinante vijf miljoen extra drankproducten in vergelijking dezelfde periode met vorige zomer. Dat gaat over water, sappen, bier en frisdranken. Ook andere alcoholische dranken doen het goed, met een stijging van 25 procent zoals voor prosecco, tot 55 procent voor sangria. Bij Colruyt verwerken ze in hun distributiecentra zoals Ollignies waar ze drank uitsturen naar de winkels ook vijftig extra vrachtwagens per dag. De verkoop van de familiepacks water (1,5 en 2 liter) steeg met 24 procent in vergelijking met vorig jaar. Ook Aldi verkocht een kwart meer water en frisdranken.

IJs in alle vormen

IJs verkoopt goed in alle mogelijke vormen. Waterijsjes, Cornetto’s, maar ook de klassiekers zoals Magnum doen het uitstekend, laat Colruyt weten. Ook bij Delhaize tekenen ze een stijging op van alle soorten ijs, maar de frappantste stijging is de verkoop van ijsblokjes. Er is liefst 125 procent meer verkocht in vergelijking met vorig jaar.

Kinderlijke waterpret

Wie nu nog een zwembad voor de kinderen wil kopen, zal toch goed moeten zoeken in de speelgoedwinkels. Fun laat weten dat de grootste zwembaden volledig uitverkocht zijn. “Een opblaasbaar zwembadje zal hier en daar nog wel te vinden zijn”, zegt Gauthier Vervaecke van Fun. “Ook waterpistolen zijn nog iets makkelijker te verkrijgen.”