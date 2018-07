Udinese plukt talentrijke Rolando Mandragora voor 20 miljoen euro weg bij Juventus

De Italiaanse international Rolando Mandragora ruilt Juventus voor Udinese. Met de overgang van de talentrijke middenvelder is 20 miljoen euro gemoeid, zo maakte Juve donderdag bekend. De 21-jarige Mandragora maakte begin juni zijn debuut bij “La Squadra Azzurra”.

Het jeugdproduct van Genoa debuteerde in 2014 als zeventienjarige tegen Juventus in de Serie A. In de zomer van 2015 leende Genoa Mandragora uit aan Pescara om hem nadien niet meer terug te zien. Juventus kocht de meervoudige jeugdinternational in januari immers voor 6,5 miljoen euro. Zijn uitleenbeurt bij Pescara maakte hij af, het jaar erop speelde Mandragora op huurbasis voor Crotone. Verder dan vier minuten tegen zijn jeudgploeg Genoa kwam het toptalent bij Juve niet.

Toch is een terugkeer naar de Oude Dame helemaal niet van de baan. Hoewel Mandragora voor 20 miljoen euro verkocht werd, beschikt Juventus over een optie om de middenvelder voor 26 miljoen euro terug te kopen na het seizoen 2019-2020. Indien Udinese hem voor die datum van de hand doet, strijkt Juventus alsnog de helft van het transferbedrag op.

Mandragora maakte vorig seizoen indruk in de Serie A. Als verdedigende middenvelder van Crotone veroverde hij 86 keer het leer. Geen enkele speler deed beter in de vijf grote competities. Bij de Azzurri maakte hij op 1 juni zijn debuut in een oefeninterland tegen de latere wereldkampioen Frankrijk (3-1 nederlaag).