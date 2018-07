Redders halen bewusteloze man uit zee

Oostende - De Oostendse redders hebben donderdag om 13 uur een bewusteloze man uit zee gered. Het slachtoffer, een zeventiger uit het binnenland, was onwel geworden in het water.

Redders op een boot hadden de man, die roerloos en met het hoofd in het water lag, opgemerkt en meteen alarm geslagen. Ze haalden de drenkeling uit het water en startten meteen aan de reanimatie. Alle badgasten moesten uit zee komen omdat het voor de redders tijdens de reanimatie niet meer mogelijk was om de zee te controleren. Het reanimeren nam een half uur in beslag, de man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

“De redders hebben heel alert gereageerd. De communicatie tussen de verschillende diensten verliep vlot. Ook de samenwerking met het Beach Team was nuttig. Zij stelden een perimeter in en verzamelden in afwachting van de komst van de brandweer parasols en handdoeken van strandgangers om de reanimatie af te schermen van het publiek”, zegt hoofdredder Jonathan Devos.

Om 14 uur ging de zone opnieuw open en mocht iedereen opnieuw het water in.