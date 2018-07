Alweer hoge ozonconcentraties, maar alarmdrempel ozon nergens in België overschreden

Brussel - Net als in de voorgaande dagen zijn er donderdag weer hoge ozonconcentraties gemeten in België, maar de Europese alarmdrempel van 240 microgram is nergens overschreden. Dat blijkt uit metingen van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

Twintig meetstations registreerden wel een overschrijding van de ozon-informatiedrempel van 180 microgram/m³. Als die drempel sneuvelt, moet de bevolking geïnformeerd worden. Het meetstation van Berendrecht gaf om 17.00 uur een concentratie van 230 microgram aan. Dat was de hoogste waarde van de dag.

De combinatie van luchtvervuiling, tropisch warm en zonnig weer veroorzaakt verhoogde ozonconcentraties in de lucht. Vrijdag zouden de ozonconcentraties weer wat lager uitkomen. In het noorden en westen van het land zou de informatiedrempel wel opnieuw overschreden worden, maar niet de alarmdrempel. In het weekend worden normale waarden voor de tijd van het jaar voorspeld.

Bij hoge ozonconcentraties worden mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling - zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen - aangeraden om tussen 12.00 en 22.00 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Bij een overschrijding van de alarmdrempel wordt dat advies uitgebreid naar de hele bevolking.