Ronaldo weet waar hij zijn Juventus-debuut maakt, Oude Dame aast op zeer opmerkelijke transfer van ex-speler

In Italië is geloot voor de speelkalender 2018/2019 van de Serie A. Het was vooral uitkijken naar de eerste opgave van Juventus, waar Cristiano Ronaldo dan zijn officieel debuut zal maken. Ondertussen werkt de Oude Dame aan een opmerkelijke transfer voor ex-speler Leonardo Bonucci.

De Italiaanse competitie gaat van start op 18 augustus en eindigt 38 speeldagen later op 26 mei. Juventus trekt op de eerste speeldag naar Verona voor een treffen met Chievo. Daar zal Ronaldo waarschijnlijk voor een vol huis in het Stadio Marc’Antonio Bentegodi zijn eerste officiële partij spelen voor de Bianconeri. De eerste thuiswedstrijd van Juventus en Ronaldo is er wel meteen eentje van formaat, tegen het Lazio van Jordan Lukaku.

Het Stadio Marc’Antonio Bentegodi in Verona. Foto: rr

Op de zevende speelronde wordt de kraker tussen de nummer één en nummer twee van vorig seizoen gespeeld. Juventus krijgt dan het Napoli van Dries Mertens over de vloer. Op 9 december is het aan Radja Nainggolan en Inter om de Oude Dame te bekampen, twee weken later speelt Juve tegen Roma. Dennis Praet en Sampdoria sluiten de heenronde af met een partij tegen de titelverdediger.

Foto: Photo News

Bonucci wil terug naar Turijn

Ondertussen broeit er wat tussen Juventus en Milan. Verdediger Leonardo Bonucci zou graag terugwillen naar Turijn, nadat hij Juve pas vorige zomer verliet na een dispuut met coach Max Allegri. De Rossoneri betaalden toen 42 miljoen aan Juventus en maakten van ‘Leo’ hun kapitein en best betaalde speler met een jaarsalaris van 7,5 miljoen.

Na een pover seizoen en heel wat problemen aan de top van de club heeft Bonucci gevraagd om terug naar Juventus te mogen. Dat liet coach Gennaro Gattuso al tussen de lijnen blijken op een persconferentie en werd bevestigd door Leonardo, de sportief directeur van Milan, en Beppe Marotta, die dezelfde functie heeft bij Juve.

“Ik heb met een aantal clubs gesproken, waaronder Juventus”, aldus Leonardo. “Die wens kwam van hem. Dus als de condities goed zijn, proberen we die uit te laten komen.” Marotta bevestigde de wil van Bonucci om terug te keren naar de club waarvoor hij speelde tussen 2009 en 2017. “Leonardo heeft ons verteld wat Leonardo denkt. We hebben veel respect voor de speler.”

Milan zou graag Gonzalo Higuain in huis halen, maar zou Bonucci niet rechtstreeks willen inruilen voor de Argentijnse spits. Juventus ziet dat anders en als alternatief boden ze ook Mehdi Benatia. Voorlopig zonder succes. Bonucci zou wel al gebeld hebben met Allegri en alles uitgepraat hebben. Mocht de opmerkelijke transfer doorgaan, begint ‘Leo’ dus met een propere lei.