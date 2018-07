Opmerkzame verpleegster lost mysterie op: vermist meisje na 20 jaar eindelijk teruggevonden

Het leek een onbegonnen werk, aangezien de politie amper over een deftig spoor beschikte. Maar dankzij een opmerkzame verpleegster is een baby die in december 1994 verdween, eindelijk terecht. Al kan ze haar moeder nooit meer terugzien: die overleed al in 1995, amper een jaar na haar verdwijning.

Bijna een kwarteeuw lang is de politie op zoek geweest naar Aleacia Stancil, een meisje uit Phoenix dat in december 1994 plots van de aardbol verdween. Omdat haar moeder Toni “haar hoofd moest leegmaken”, bracht ze haar kleine meisje bij een vriend. Maar toen ze twee dagen later langsging om haar dochter op te halen, was er van Aleacia geen spoor meer. Na zoveel jaar bleek het meisje bij de politie te zitten, al was daar toen niemand van op de hoogte.

De moeder van het meisje, een ex-werknemer van de Amerikaanse Air Force, was kapot van verdriet en belandde in een negatieve spiraal. Ze geraakte aan de drugs, kwam in de prostitutie terecht en toen bleek dat ze in 1995 haar dochter zelfs nog niet eens als vermist had opgegeven, belandde ze in de gevangenis. Datzelfde jaar nog werd Toni vermoord teruggevonden, waardoor de politie zich op geen enkele getuige meer kon baseren in de zaak van de verdwenen baby.

Opmerkzame verpleegster

Maar dertien jaar later werd de verdwijningszaak nieuw leven ingeblazen, nadat detectives in samenwerking met een Amerikaanse stichting voor verdwenen kinderen de puzzel opnieuw in elkaar konden leggen. Ze verzamelden informatie en DNA van familieleden om op die manier een profiel te schetsen van het vermiste meisje. Met behulp van software zijn de speurders er ook in geslaagd om na zoveel jaren verdwijning het gezicht van Aleacia via leeftijdsprogressie te reconstrueren. De opsporingsfoto werd opnieuw wijd verspreid.

Nog eens zes jaar later, in 2014, kreeg een ziekenhuis in Connecticut het bezoek van een vrouw. Ze had geen paspoort bij zich. Een opmerkzame verpleegster merkte wel hoe de vrouw opvallend veel gelijkenissen toonde met de opsporingsfoto van Aleacia en contacteerde de politie. Die namen een DNA-staal af en drie jaar later bleek dat overeen te komen met dat van de vermiste baby. Uit onderzoek bleek overigens dat er geen kwaad opzet in het spel was tijdens de verdwijning. De zaak werd gesloten.

De 24-jarige vrouw werd destijds als kind geadopteerd en ging sindsdien met een andere naam door het leven. Onlangs zou ze haar biologische grootmoeder ontmoet hebben. Die reageerde kort tegenover de website AZFamily: “Ik wil graag dat de wereld weet dat zoiets ieder kind kan overkomen. En niet elk verhaal is er eentje met goede afloop. Overigens wil dit ook niet zeggen dat de baby afkomstig was van iemand die haar helemaal geen liefde wou geven”, aldus nog de grootmoeder.