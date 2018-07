Geen medaille voor militairen van aanslagen 22 maart: “Hun werk die dag was uitzonderlijk, maar alle militairen zouden hetzelfde gedaan hebben”

Het is heibel binnen Defensie: de legertop wil geen medaille voor “moed en toewijding” geven aan de militairen die te hulp snelden na de aanslagen in Brussel. “We willen geen heldencultus creëren”, zegt de legerleiding. De vakbonden hebben het over de “zoveelste kaakslag voor de gewone militair.”

Zo’n 40 militairen die op de dag van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem of in de buurt van het metrostation van Maalbeek patrouilleerden, dachten in aanmerking te komen voor deze medaille. “Net als hun rechtstreekse cheffen”, klinkt het bij de legervakbonden.

Maar eerst schoof de legerleiding het dossier op de lange baan, om nu definitief de medaille te weigeren. “Het werk van het leger die dag was uitzonderlijk, maar alle militairen zouden hetzelfde hebben gedaan”, klinkt het Dat Defensie verveeld zit met de zaak, blijkt uit het feit dat ook de nummer twee van het Belgische leger, viceadmiraal Michel Hofman, reageerde. “Wij willen vermijden dat er een heldencultus ontstaat”, stelt hij.

De betrokken militairen en de vakbonden zien dat anders. “De taak van deze militairen was patrouilleren en de politie bijstaan”, zegt Edwin Lauwereins van VSOA Defensie. “Maar meteen na de aanslag zijn ze met gevaar van eigen leven de vertrekhal ingelopen, tegen de stroom vluchtende mensen in. Ze hebben gewonden verzorgd en geholpen waar ze konden.”

Zelf betalen

De militairen reageren erg ontgoocheld op de weigering. “Het is de cultuur van Defensie dat er bij elke militair veel aandacht is voor eretekens. Die worden met veel trots gedragen, ook door de hoogste militairen”, aldus nog Lauwereins. Ook voor de christelijke legervakbond getuigt het “van geen respect voor een anders buitengewone reactie van de betrokken militairen.”

Overigens hadden de militairen de medaille ook nog zelf moeten betalen – 14,99 euro – indien die hen wél was toegekend. Pas vanaf oktober dit jaar zal Defensie de medailles die ze aan haar militairen uitreikt zelf betalen.