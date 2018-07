Schildpad van Fabre krijgt het opnieuw hard te verduren

Nieuwpoort - Het kunstwerk Searching for Utopia, alom bekend als de schildpad van Fabre, is nog maar terug van lang weggeweest of het is alweer ernstig beschadigd. Er wacht de daders een gepeperde rekening.

De schildpad van Fabre: het moet een van de bekendste kunstwerken aan zee zijn. Het stadsbestuur kocht het in 2003 aan tijdens de eerste editie van Beaufort en betaalde er toen 325.000 euro voor. Het kreeg een plaats op het strand omdat de kunstenaar vond dat die locatie integraal deel uitmaakte van het werk. Daar had het echter te lijden onder de weersomstandigheden en het feit dat heel wat bezoekers het beeld als een klimtuig zagen.

De schildpad met daarop de beeltenis van Fabre werd tot twee keer toe gerestaureerd. De recente renovatie waarbij het beeld een laag bladgoud kreeg, kostte het stadsbestuur 140.000 euro. Na een afwezigheid van vijf jaar kreeg het een nieuwe, prominente plaats op een sokkel met waterelement op het Fabreplein in Nieuwpoort-Bad, maar nu blijkt dat de geschiedenis zich herhaalt.

Camerabeelden van daders

“We hebben moeten vaststellen dat onbekenden er opnieuw niets beter op gevonden hebben om 's nachts het beeld te beklimmen en de bovenlaag ervan ernstig te beschadigen”, vertelt een ontgoochelde burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “We beschikken over camerabeelden die overduidelijk tonen hoe de vandalen tekeer gingen en zelfs stonden te dansen op het beeld. Eenmaal geïdentificeerd, wacht de daders een gepeperde rekening.”

Het stadsbestuur neemt namelijk enkele maatregelen om het beeld van verder onheil te behoeden. “Het is verboden om Searching for Utopia aan te raken of het water rond het kunstwerk te verontreinigen met om het even welk middel. Alle overtredingen zullen worden gesanctioneerd met een boete van 250 euro. Wie schade veroorzaakt, zal opdraaien voor de herstellingskosten. Wij roepen het publiek op om respect te tonen voor kunst in openbare ruimtes. De schildpad is geen speeltuig”, besluit Vanden Broucke.