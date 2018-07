Belg die ooit kampioen speelde met Inter na 19 minuten wandelen gestuurd bij Nederlandse tweedeklasser

Kent u Ibrahim Maaroufi nog? De in Brussel geboren middenvelder kwam via de jeugd van Anderlecht en PSV bij Internazionale terecht. Met de Nerazzurri won hij een Italiaanse titel maar daarna ging de Marokkaanse belofteninternational een nomadenleven leiden. Met een hoofdstuk in Nederland dat snel afliep.

Maaroufi speelde in totaal amper acht minuten en één wedstrijd voor Inter, maar maakte wel deel uit van de kern die in het seizoen 2006/2007 de titel veroverde. Daarna volgden uitleenbeurten aan Twente en Vicenza, dat hem transfervrij overnam. Van daaruit ging het naar Bellinzona, Wydad, Eupen, Racing Mechelen, Damash Gilan, Union, MAS Fes, Paganese, Schaarbeek en Toulouse Rodéo.

Deze maand kreeg Maaroufi, intussen 29 jaar oud, een kans als tester bij FC Eindhoven. Bij de Nederlandse tweedeklasser kwam hij onder andere AA Gent-huurling Elton Kabangu tegen, maar lang bleef de middenvelder niet. Na amper twee trainingen en een invalbeurt van 19 minuten in een oefenmatch tegen Bristol Rovers (0-2 nederlaag) was het al einde verhaal.

“Wij zoeken een box-to-box middenvelder, terwijl Ibrahim meer een ‘zes’ is en andere kwaliteiten heeft”, liet trainer David Nascimento weten in een reactie aan het Eindhovens Dagblad. Pech voor Maaroufi, die nochtans stond te springen om een contract af te dwingen in Nederland. “Ik heb een lange weg afgelegd en ben nu hier om mijn kans te pakken”, zei hij voor aanvang van zijn (korte) proefperiode.