Hittegolf of niet, de Antwerpse joden dragen hun traditionele kledij: “In Israël zijn we wel wat meer gewend”

Antwerpen - Het hele land kreunt en puft onder de hittegolf. De meeste mensen kleden zich zo licht mogelijk. Maar voor de orthodox-joodse gemeenschap in Antwerpen komen er ook nu geen bermuda’s of T-shirts aan te pas. Zelfs bij deze temperaturen moeten ze de deur uit in lange broek, overjas en hoed. “Dat moet nu eenmaal van ons geloof, we zijn niet anders gewend.”

De temperatuur in Antwerpen liep gisteren op tot 36 graden. In zo’n weer doet iedereen zijn best om de schaduw op te zoeken en zo licht mogelijke kledij aan te trekken. Maar hoe dichter je in de ...