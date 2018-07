Braziliaanse Belg maakt indruk in oefenwedstrijd van Manchester United: "Hij is als een nieuwe transfer"

In het duel tussen Manchester United en AC Milan tijdens de International Champions Cup stond het na de reguliere tijd 1-1. De Engelse club won uiteindelijk met 9-8 na strafschoppen. De Braziliaanse Belg Andreas Pereira speelde de volledige wedstrijd op het middenveld van de Red Devils en kreeg lovende kritiek.

Alexis Sanchez (12.) bezorgde de ploeg van José Mourinho de voorsprong maar Suso (15.) maakte al snel gelijk. De strafschoppen werden een thriller die maar bleef duren. Daarom stelde Gennaro Gattuso zelfs voor aan zijn Portugese collega om zelf elk ook een strafschop te trappen, maar daar trapte The Special One niet in.

Pereira speelde de voorbije twee seizoenen op huurbasis in Spanje maar wil zich dit jaar bewijzen in de Premier League. "Het is mijn intentie om bij United te blijven en het team te helpen", vertelde de Braziliaanse Belg deze week. "Ik ga daar alles aan doen. Ik heb ook een gesprek gehad met Mourinho over mijn toekomst. Ik voel dat ik een betere speler ben dan vorig jaar. Ik kreeg veel advies van Michael Carrick, die op dezelfde positie speelde."

Dat advies en zelfvertrouwen droegen bij aan een puike prestatie tegen Milan. De 22-jarige Pereira speelde als een diepe spelmaker, een beetje zoals Kevin De Bruyne bij Manchester City en blonk uit met enkele perfecte passes. "We hebben al een tijdje geen speler meer gehad die de bal zo kan spreiden als Paul Scholes", was één van de commentaren op Twitter. Daar werd Pereira ook vaak vergeleken met Carrick. Of dat resulteert in een verlengd verblijf bij de club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini valt echter nog af te wachten.

Pereira is de zoon van ex-voetballer Marcos Pereira en werd geboren in Duffel. Daardoor heeft hij de dubbele nationaliteit. Tot de U17 speelde hij voor de Belgische nationale jeugdploegen. Vanaf dan koos hij voor de Seleçao, maar een cap bij het A-team heeft Pereira (nog) niet. Hij kan dus nog kiezen tussen de Rode Duivels en het Braziliaanse nationale elftal.

Andreas Pereira highlights from his fantastic performance against AC Milan, he's going to have a lot to prove this season and certainly will like this! #mufc



pic.twitter.com/ZCowXimaAJ — Aidan Walsh ???? (@AidanWalshMUFC) 26 juli 2018

If Andreas Pereira was a new signing we'd all be going crazy about how good he is! The lad is fantastic and cannot be ignored next season. Needs to be heavily involved with the first team from day one#MUFC — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) 26 juli 2018

ManUtd v AC Milan:



Alexis Sanchez back to his best, 10/10.

Fullbacks a real issue for us.

Andreas Pereira the answer to our midfield options? He’s unreal as a 6. — UTFR (@manunitedmedia) 26 juli 2018

Unpopular opinion: Andreas Pereira should play over Ander Herrera. — Craig (@Miraculous_Mike) 26 juli 2018

Wonder what a midfield of Andreas Pereira, Pogba & Fred would be like... — 'Drawty' (@DrawtyDevil) 26 juli 2018