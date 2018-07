Wen er al maar aan: volgens klimatologen zullen we steeds vaker te maken krijgen met hete zomers

Raak de hitte en bijhorende onweersbuien maar gewoon. Een warme zomer zoals we die nu beleven, gaan we in de toekomst nog veel vaker zien. Daar is intussen iedere weerman en klimatoloog het wel over eens.

“Het aantal tropische dagen, waarop het 30 graden wordt of hoger, neemt toe.” Weerman Frank Deboosere hoeft al lang niet meer overtuigd te worden van de stijgende tendens. Cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen dat ook aan. Het gemiddeld aantal tropische dagen per jaar ligt momenteel op vier, begin jaren ’80 was dat nauwelijks één. Dat de tendens zich gaat doorzetten, daar twijfelt Deboosere niet aan. “Tegen 2050 krijgen we een op de twee zomers hitteperioden als deze.”

Nederlandse prognoses houden rekening met jaarlijks gemiddeld zeven tropische dagen tegen dan en tien tegen het einde van de eeuw. Dat zijn de minimale verwachtingen. Het zouden er volgens dezelfde studie ook respectievelijk 15 en 33 kunnen zijn. “Dat zijn aannemelijke cijfers, ook voor ons land”, zegt klimatoloog Hendrik Wouters (KU Leuven).

Het aantal extreem warme dagen zal toenemen, hoe hard hangt volgens Deboosere deels van onszelf af. “We kunnen de stijgende trend afremmen. Daar is beleid voor nodig, maar iedereen moet bewust leven. Ga eens hier op vakantie in plaats van een vervuilend vliegtuig te nemen naar de andere kant van de wereld.”

Hittestress

Verwacht bij ons geen mediterraan klimaat, waarschuwt de weerman. “Wij gaan niet de 2.500 zonuren van Nice krijgen.” Onze zomers zullen gekenmerkt worden door periodes van intense droogte, onderbroken door onweersbuien die wateroverlast veroorzaken. Volgens een studie die Wouters met enkele collega’s maakte, voelen steden de hitte het hardst. Ook zij maakten een prognose: Tegen 2040 zouden Brussel en Antwerpen gemiddeld 17 dagen per jaar puffen onder extreme temperaturen. Op het platteland verwachten ze zo’n 6 dagen.

Dat onderscheid verbaast Wouters niet. “Beton en asfalt houden de warmte beter vast, waardoor het ’s nachts niet altijd afkoelt.” De aanhoudende hoge temperaturen zullen meer dan vandaag voor hittestress zorgen: vermoeidheid, concentratieproblemen, verminderde arbeids­prestaties, maar ook meer sterfte. “De hittestress in steden zal dubbel zo hard stijgen als op het platteland”, stelt Wouters. “Steden moeten zich wapenen”, vult Deboosere aan. Dat kan met meer groen, meer water en volgens de Wouters door duurzame stadsplanning.

Niet ieder jaar prijs

Wat als we volgend jaar een natte kwakkelzomer krijgen? “Onverlaten gaan dan de klimaatverandering in vraag stellen”, zucht Deboosere. “Maar zo werkt het niet. Klimaat wordt over gemiddeldes van 30 jaar gemeten. De kans op extreme temperaturen neemt stelselmatig toe, maar dat betekent niet dat we ieder jaar hittegolven krijgen.”