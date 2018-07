Ondanks strengere straffen: nog steeds elke twee uur een ongeval met vluchtmisdrijf

In november 2015 kwam de 12-jarige Merel De Prins om het leven tijdens een ongeval met vluchtmisdrijf in Vilvoorde. Foto: BELGA

Bij meer dan een op de tien van de ongevallen met doden en gewonden vorig jaar vluchtte de bestuurder weg. Tien jaar eerder was dat ”slechts” negen procent. “Sinds vijftien februari zijn de straffen verstrengd”, zegt Vias-woordvoerder Stef Wilems. “Een goed signaal, maar ook de pakkans moet omhoog.”

Wekelijks zijn er berichten over een ongeval met vluchtmisdrijf. Maandag nog raakte een vrouw zwaargewond nadat ze werd aangereden. De bestuurder van de wagen vluchtte weg. Nog geen twaalf uur eerder werd een motorrijder van de weg gemaaid. Ook daar ging de aanrijder ervandoor.

Ongevallen met vluchtmisdrijf zijn dus een probleem. Dat bevestigt een studie van verkeersinstituut Vias op basis van cijfers van de FOD Economie. Vorig jaar gebeurden ongeveer 4.200 ongevallen met doden of gewonden waarbij de dader wegvluchtte. Of: elke twee uur gebeurde een letselongeval waarbij de dader niet ter plaatse bleef. Dat is elf procent van alle ongevallen. Tien jaar eerder was dat negen procent. Bij meer dan de helft van die ongevallen was een fietser (34 procent) of voetganger (23 procent) betrokken.

“De meeste mensen hebben genoeg zelfcontrole om met schaamte, angst en schuld om te gaan”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. “Zij zullen proberen de situatie op te lossen en het slachtoffer te helpen. Maar als er alcohol of drugs in het spel zijn, de papieren niet in orde zijn of daders vrezen voor imagoschade, dan gaan ze ervandoor. Er is ook een kleine minderheid die wegvlucht door een totaal gebrek aan moreel besef.”

Zwaardere straffen

Om het fenomeen te bestrijden, werden de straffen voor vluchtmisdrijf eerder dit jaar verstrengd. Er is nu een verschil tussen ongevallen met gewonden en ongevallen met doden. In het eerste geval kan de bestuurder een boete van 3.200 tot 40.000 euro krijgen en/of een gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar. Bij een ongeval met een dode kan de gevangenisstraf oplopen tot vier jaar.

“Die zwaardere straffen zijn logisch en een goed signaal’”, zegt Willems. “Maar we mogen niet te optimistisch zijn. Voor bestuurders die rijden onder invloed van alcohol of drugs moet de pakkans omhoog. En in lessen moet “burgerzin” gekweekt worden. Daders moeten weten dat een ongeval veel leed bezorgt aan de slachtoffers. Zij willen weten wat er is gebeurd.”