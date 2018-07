“Verbied verklikkers voor wiegendood”: experten waarschuwen voor vals veiligheidsgevoel

De ademhalingsmonitor of hartslagmeter voor de baby. Ouders zetten ze ­tegenwoordig haast standaard op hun geboortelijst, uit vrees voor een mogelijke wiegendood. “Maar die technologie creëert een vals gevoel van veiligheid”, waarschuwen experten. Daarom pleiten ze voor een verbod op de commerciële verkoop ervan.

Het is de nachtmerrie van elke ­ouder: ontdekken dat een gezonde baby plots en onverwacht is over­leden. Wiegendood. In Vlaanderen gebeurt het jaarlijks nog enkele tientallen keren. Er is geen eenduidige oorzaak en een autopsie geeft geen uitsluitsel.

Ook technologiebedrijven willen munt slaan uit de angst van ouders voor dat doemscenario. Als we ze moeten geloven, is er maar een manier om baby’s veilig in hun wiegje te laten liggen: met sensormat om (ademhalings-)bewegingen te volgen, een hartslagmeter of constante temperatuurmeting. Voor prijzen tussen 100 en 300 euro houden die toestellen een aantal vitale functies van baby’s constant in de gaten. Maar voor ouders zijn die toestellen nu niet meer zomaar meetinstrumenten. Op online fora hebben ze het over “wiegendoodmonitors”.

Vals veiligheidsgevoel

“Ze zouden verboden moeten worden”, zegt An Morrhey, pediatrisch verpleegkundige van de Slaapeenheid in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis en lid van de Brussels-Vlaamse Werkgroep Wiegendoodpreventie. “Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat technologie wiegendood kan vermijden. Waarom? Omdat we nog altijd niet precies weten wat wiegendood nu net is.”

Ze gruwelt van de commerciële “wiegendoodmonitors” die de markt overspoelen. Morrhey waarschuwt voor het valse veiligheidsgevoel dat ze creëren. “De mens ontwikkelde eeuwenlang een intern systeem om de noden van een kind te herkennen. Maar met een monitor lijkt alle ­gezond verstand te verdwijnen. Sommige ouders laten hun kind bijvoorbeeld opeens op de buik liggen. Maar die houding verhoogt juist het risico op wiegendood.”

Ouders hebben meestal onvoldoende informatie over hoe ze verstandig met die toestellen moeten omgaan. En ze kunnen het alarm niet altijd juist interpreteren. “Neem nu zo’n bewegingsmatje in de kinderwagen”, legt Morrhey uit. “Dat reageert op bewegingen, maar ouders vergeten dat de buggy ook beweegt door de ongelijke ondergrond. Of het alarm van de ademhalingssensor. Dat is afgesteld op tien seconden. Als een ­baby dan niet ademt, gaat het alarm af. Maar op zowat alle neonatale diensten in ziekenhuizen staat dat systeem op 20 seconden, want het is niet onlogisch dat een baby die tijd tussen een ademhaling laat.” Gevolg: gestreste en overdreven ongeruste mama’s en papa’s. En dat is ook niet goed voor het kind, zeker als dat perfect gezond geboren werd.

Fysieke nabijheid

Ook bij Kind en Gezin kennen ze de toestellen. “Ouders kunnen er een kopen als ze daardoor op beide oren slapen”, zegt woordvoerster Nele Wouters. “Maar fysieke nabijheid is nog beter dan een machine. We ­raden ouders nog altijd aan een baby jonger dan 1 jaar op de kamer te houden. En om wiegendood te vermijden zijn er nog tips: houd de ruimtes rookvrij, zorg dat de slaapruimtes niet warmer dan 20 graden worden, en dek het kind niet overdadig toe.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ziet geen heil in een verbod op de commerciële verkoop van de monitors. “Ze zijn immers ook online in het buitenland te koop. Ik wil ouders daarom alleen maar aanraden om naar de raad van de vroedvrouwen, pediaters en artsen te luisteren en de bestaande richtlijnen op te volgen. Zij zijn de experten.”