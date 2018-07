Heet, heter heetst, en dan heb je Lommel: onze man bracht de dag door op de warmste plek van het land

Lommel -

Op de warmste dag van het jaar, is het de warmste plek van het land. Lommel, en Noord-Limburg bij uitbreiding. Waar marktkramers niet buiten komen wegens te heet. Waar glas­blazers wel ferm hun smeltoven blijven bemannen en waar het in Chirotenten vlotjes boven de 40 graden gaat. “Zolang we af en toe ons hoofd in de koelkast kunnen steken, lukt het wel.”