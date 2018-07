“Kosovaarse Mandela” Adem Demaçi overleden

In Kosovo is mensenrechtenverdediger Adem Demaçi op 82-jarige leeftijd overleden. Demaçi werd ook wel de “Mandela van Kosovo” genoemd omdat hij in het Joegoslavië van Tito 28 jaar in de gevangenis zat wegens zijn strijd tegen de discriminatie van de Albanese minderheid. Het parlement van Kosovo hield een minuut stilte ter nagedachtenis van de man.

De in 1936 geboren Demaçi kwam uiteindelijk vrij in 1990. In 1991 ontving hij de Sacharovprijs van het Europese Parlement.

Na zijn vrijlating bleef hij vasthouden aan een onafhankelijk Kosovo. Hij wierp zich eerst op als leider van het Kosovaarse comité voor de mensenrechten. Pas in 1996 ging hij de politiek in, bij de PPK, en steunde als hardliner voluit het Kosovaarse bevrijdingsleger UCK. Demaçi was tijdens de Kosovo-oorlog in 1998 en 1999 tevens woordvoerder van de verzetsbeweging. Na de oorlog nam hij afstand van de politieke wereld.