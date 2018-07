Ingrepen van Marc Coucke werpen hun vruchten af: Anderlecht casht liefst 4,5 miljoen euro

Marc Coucke stelt alles in het werk om het budget van Anderlecht in evenwicht te krijgen. Zo laat hij het Vanden Stockstadion verbouwen en dat levert minstens 4,5 miljoen op. Dat is meer dan de helft van het jaarbudget van een kleine eersteklasser.

Coucke liet het aantal vipplaatsen in de tribune optrekken van 200 tot 1.000 zitjes. Een abonnement voor zo’n zitje kost 4.500 euro per seizoen en ze zijn quasi allemaal de deur uit. Opgeteld levert die ingreep dus 4,5 miljoen op. De 1.000 vips – vooral businessmensen en bedrijfsleiders – zullen voor en na de match ook allemaal ontvangen worden in één grote zaal die nu nog klaargemaakt wordt. Daar gaan ze kunnen netwerken zoals dat ook gebruikelijk was bij Couckes vorige club KV Oostende. Of de Anderlechtvoorzitter in die zaal ook chansons zal zingen, is nog niet helemaal duidelijk.

Extra tickets

Daarnaast vroeg en kreeg Anderlecht van de lokale politie ook toestemming om zo’n 1.000 extra tickets te verkopen voor de spionkop achter de goal. Vorig jaar gaven de autoriteiten daar geen toestemming voor. Nu mag het wel tijdens Belgische wedstrijden, maar niet tijdens Europese partijen.

Ook die ingreep zal extra inkomsten (en liefst ook meer sfeer) opleveren. Hoeveel de verbouwingswerken aan het stadion kosten, is niet duidelijk, maar op lange termijn zal paars-wit zeker van de ingrepen profiteren. Het vernieuwde stadion moet zo goed als klaar zijn voor de eerste thuismatch over twee weken tegen – jawel – KV Oostende.