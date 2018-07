Terugkeer Odjidja naar stad en club van zijn hart stond in de sterren geschreven: “Vadis is nooit weggeweest uit Gent”

Vadis Odjidja (29) is na vier jaar terug in België. In het moderne voetbal wint het geld steeds vaker van het hart, maar de terugkeer van Odjidja naar de club en stad van zijn jeugd is een doelpunt van het sentiment. “Het liefste wat Vadis doet, is rondwandelen in de wijk waar hij opgroeide”, zegt zijn Gentse jeugdvriend Aymen Hier.