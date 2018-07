CLUBNIEUWS. Club Brugge bepaalt mee de toekomst van ex-speler, transferrecord voor KV Kortrijk

Waar speelt Björn Engels volgend seizoen? Club Brugge kan het antwoord op die vraag mee bepaken, zo blijkt. Bij KV Kortrijk zetten ze dan weer een transferrecord neer. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Simon en Neto afwezig

Bij AA Gent kan Vanderhaeghe vanavond geen beroep doen op de Zweedse aanwinst Eric Smith (stressfractuur). Ook de Georgische aanvaller Giorgi Kvilitaia (enkel) is nog out, terwijl Dylan Bronn (knie) revalideert. Renato Neto ondervindt weer lichte hinder aan de knie. Brecht Dejaegere (contractuur) kon de voorbije drie dagen dan weer voluit meetrainen. Moses Simon heeft last van een lichte reactie aan de dij, een blessure die hem zijn WK-deelname kostte. Lovre Kalinic en Ricardo Avila zijn na hun WK-avontuur nog afwezig, Kalinic wordt pas binnen een week terug in Gent verwacht. (ssg)

CLUB BRUGGE. Belgisch voorkooprecht op Engels

Opvallend: Bjorn Engels (23) moet weg bij Olympiakos, maar een terugkeer naar België is niet vanzelfsprekend. Club Brugge verkocht hem in 2017 voor zeven miljoen aan de Griekse recordkampioen, maar onderhandelde terzelfdertijd een Belgisch voorkooprecht op de speler.

Dat betekent niet dat blauw-zwart hem terughaalt, maar wel dat het bij elk bod van een andere Belgische club de kans krijgen om even veel te bieden en zo de toekomst van Engels mee kan bepalen. Dat voorkooprecht geldt niet voor aanbiedingen van niet-Belgische clubs. De kans is dus groter dat Bjorn Engels opnieuw in een buitenlandse competitie aan de slag gaat.

Club onderhandelt momenteel wel over de Servische spits Djordje Jovanovic (19) van Partizan Belgrado. Het wil hem pas halen als het de aanvaller eerst een jaar kan uitlenen. Er werd even gepraat met KV Mechelen, maar daar is hij geen optie meer. (jug, dvd)

De transfer van Anthony Limbombe (24) naar Huddersfield lijkt van de baan. De Premier League-club had een akkoord met Club Brugge, maar kon geen overeenkomst bereiken met de speler. De eenmalige Rode Duivel vroeg een hoger salaris dan Huddersfield wilde betalen. Door het afspringen van de deal grijpt Club naast een bedrag van om en bij de 12 miljoen euro.

Als Limbombe nog naar Engeland wil, zal hij zich moeten haasten. De Engelse transfermarkt sluit deze zomer al op 9 augustus om 18 uur Belgische tijd. (bla)

GENK. Delorge trekt naar Boekarest

Kino Delorge (20) trekt naar Dinamo Boekarest. Het Genkse jeugdproduct, dat vorig jaar werd uitgeleend aan het Nederlandse Dordrecht, tekende in de Roemeense hoofdstad een contract voor drie seizoenen. (tomas)

KV KORTRIJK. Transferrecord

KV Kortrijk stelde gisteren de 23-jarige Amerikaanse centrale verdediger Brendan Hines-Ike voor. Met een transfersom van 650.00 euro, te betalen over meerdere jaren, breken de Kerels voor de tweede keer deze maand hun transferrecord. Het vorige record was 550.000 euro voor de Algerijn Youcef Attal, van wie de koopoptie werd gelicht maar die meteen werd doorverkocht aan Nice. Hines-Ike tekende een contract van vijf jaar en komt over van het Zweedse Örebrö. (bla)

KV OOSTENDE. Bossaerts weigert NEC, Rezaeian mag weg

Bij KVO zit Mathias Bossaerts (22) nog in de B-kern. Er was een aanbieding van het Nederlandse NEC, maar dat werd door de verdediger niet geaccepteerd. Een beetje tot frustratie van KVO wacht hij op betere aanbiedingen. Oostende wil nog spelers verkopen. Bij een goed voorstel kan Bjelica gaan en ook Ramin Rezaeian mag uitkijken naar een andere werkgever. KVO hoopt dat zijn WK met Iran centen oplevert. Voor de openingsmatch tegen Moeskroen morgen is Banda out met wat kwaaltjes. (jug, jve)

STANDARD. Mpoku blij met laatste transfers

Sandard rondde de voorbije dagen twee inkomende transfers af. Sa keert terug van China en Maxime moet Edmilson doen vergeten. Paul- José Mpoku (26) toont zich tevreden met de komst van de twee. “Orlando is iemand die gemakkelijk scoort en de competitie kent. Een zeer goede aanwinst. Net als mijn vriend Maxime Lestienne. Hij past hier. Het is een goeie gast, die kan scoren en assists kan geven. Hij kan ons nog veel bijbrengen. Met mezelf gaat het ook beter. Vorig jaar was ik pas vader geworden en sliep ik weinig. Alles is nu een beetje op zijn plek gevallen.” (bfa)

STVV. Endo en Sankhon tekenen present

Nieuwkomers Wataru Endo en Ibrahima Sankhon legden gisteren hun medische testen af in Sint-Truiden. Tussendoor volgden zij aan de zijlijn de training van hun ploegmakkers. Truienaar Marc Lelièvre, de jongste jaren coach in Armenië en bij Ujpest, verleent hulp bij STVV. Hij staat academiemanager Wim Declercq bij in de nieuwe jeugdwerking. In die jeugdwerking zijn dezer dagen enkele Japanse jongeren te gast van de club Fagiano. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Forte tekent voor drie seizoenen

Gisteren ondertekende de 25-jarige Italiaanse centrumspits Francesco Forte een contract voor drie seizoenen op de Freethiel. Forte komt over van Inter, waar hij behalve in het seizoen 2012-2013 nooit in actie kwam. Vorig seizoen werd hij door Inter uitgeleend aan Spezia Calcio. In het voorbije seizoen scoorde de Italiaan, die op de Freethiel het rugnummer negen zal dragen, zes goals. Waasland-Beveren stelt alles in het werk om Forte speelgerechtigd te krijgen voor Zulte Waregem. Verder kan trainer Ferrera over bijna zijn hele kern beschikken. Enkel Ndao ligt in de ziekenboeg. (ssg, bcd)

ZULTE WAREGEM. Tester Osimhen alweer doorgestuurd

Tester Victor Victor Osimhen wordt doorgestuurd. De 19-jarige Nigeriaanse aanvaller, eigendom van Wolfsburg, trainde tot gisteren mee, maar kreeg een onvoldoende. Op het WK U17 in 2015 was hij nochtans topscorer met tien goals.

Francky Dury wil zeker ook na het vertrek van Kaya nog versterking en wil naast een snelle spits nog een offensieve middenvelder. De match van morgen tegen Waasland-Beveren wordt trouwens de 500ste van Dury voor Zulte Waregem. Het is de bedoeling de ouderdomsdeken onder de Belgische trainers, net als de afscheidnemende Onur Kaya, in de bloemen te zetten. (kv)