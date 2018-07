Club Brugge wordt volgens onze voetbalredactie vicekampioen: gegeerde sterkhouders hebben de sleutel

Zondag begint Club Brugge als favoriet aan onze Jupiler Pro League. Maar: de waarheid van dit weekend is bijlange niet die van 31 augustus. Natuurlijk is de regerende landskampioen momenteel meer dan voldoende gewapend om die zestiende landstitel binnen te halen. Met Schrijvers, Groeneveld, Rits en Letica werden gerichte, goede transfers gedaan. Als Mata in oktober fit is, wordt Club zelfs versterkt door één van de beste flankverdedigers van België. Tijdens de gewonnen Supercup voetbalde Club alsof de competitie nooit heeft stilgelegen. Vanaken regisseerde, Wesley scoorde, Vormer wroette. En blauw-zwart haalde nog maar eens een prijs binnen. Het leven ging door in Brugge. En toen begon de transfermolen te draaien.