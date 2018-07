Zware brand op bedrijventerrein in Essen: “Hou ramen en deuren gesloten”

Essen - Bij het bedrijf Schot’s Vishandel op de Postbaan in Essen is vrijdagochtend een hevige brand ontstaan. Er is aanzienlijke schade, de brandweer is nog bezig met blussingswerken.

De brand was rond 4.20 uur ontstaan aan een bestelwagen van de vishandel. Werknemers van het achterliggende bedrijf merkten de brand op en trachtten het vuur zelf te blussen. Dat mislukte, waarna het vuur zich verspreidde naar de andere voertuigen en ook naar de luifel van het gebouw.

In totaal zijn zes bestelwagens uitgebrand en is de luifel volledig ingestort. De laad- en losruimte is vernield. De brandweer van Essen en de omliggende brandweerkorpsen zijn aanwezig, net als de civiele bescherming. Het vuur is onder controle, maar er zijn nog nablussingswerken bezig. Er was een rookpluim tot kilometers ver te zien. Aan de omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Niemand raakte gewond bij de brand.

Foto: BFM

