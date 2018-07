Advocaat brengt Trump in nauwe schoentjes: “Hij wist af van ontmoeting met Russen in Trump Tower”

Michael Cohen, de vroegere persoonlijke advocaat van Donald Trump, zegt dat Trump, toen die nog gewoon presidentskandidaat was, wel degelijk afwist van de befaamde meeting in de Trump Tower in juni 2016. Tijdens die vergadering zou een Russische advocate belastend materiaal over zijn concurrente Hillary Clinton aangeboden hebben. Dat zegt nieuwszender CNN, die goed ingelichte, maar niet nader genoemde bronnen citeert. Cohen zou bereid zijn om hierover te getuigen tegenover speciaal aanklager Robert Mueller.

De verdediging van Trump heeft altijd volgehouden dat Trump niet afwist van de vergadering tot de New York Times hem er in juli 2017 mee confronteerde. Volgens Cohen was hijzelf erbij toen Trump van Trump Junior het Russiche aanbod te horen kreeg. Trump zou zijn oudste zoon opgedragen hebben om ermee door te gaan. CNN voegt er eerlijksheidshalve aan toe dat er geen materiële bewijzen, zoals geluidsopnames, bestaan van de meeting. Tegenover CNN wou de advocaat van Cohen geen commentaar geven.

Trumps nieuwe advocaat, Rudy Guiliani, stelde in een reactie Cohen voor als onbetrouwbaar. “Hij liegt al de hele week, hij liegt al jarenlang”, aldus Guiliani.

"He's been lying all week. ... I don't see how he has any credibility." Rudy Giuliani dismisses report Michael Cohen claims Trump knew in advance of 2016 Trump Tower meeting https://t.co/ChoFV1YRi3 pic.twitter.com/BXwwI7LVbV — CNN Tonight (@CNNTonight) 27 juli 2018

De meeting in de Trump Tower in juni 2016 kwam er na e-mails van een publicist aan Donald Trump Junior. De publicist beloofde dat een Russische functionaris hem belastende informatie over Clinton kon bezorgen. Die was “deel van de steun van Rusland en zijn regering voor meneer Trump”. “I love it”, antwoordde Trump Junior, in plaats van de veiligheidsdiensten te verwittigen. Bij de eigenlijke ontmoeting waren ook toenmalig campagneleider Paul Manafort en huidig politiek adviseur Jared Kushner aanwezig, de schoonbroer van Trump Junior.

Speciaal aanklager Robert Mueller Foto: REUTERS

Mueller neemt tweets Trump onder de loep

Uitgerekend vandaag raakte ook bekend dat speciaal aanklager Robert Mueller tweets en negatieve verklaringen van Trump over minister van Buitenlandse Zaken Jeff Sessions en de voormalige FBI-directeur James Comey onder de loep zal nemen. Mueller wil achterhalen of de uitspraken mogelijk een belemmering van de rechtsgang kunnen vormen. Dat schrijft de New York Times op basis van drie anonieme bronnen.

Een groot deel van die verklaringen kwam er terwijl Trump ook achter de schermen druk uitoefende op Sessions en Comey, twee belangrijke getuigen in het Rusland-onderzoek. Volgens de New York Times zou Mueller de president willen ondervragen over zijn tweets.

Die zouden dan worden toegevoegd aan het dossier van belemmering van de rechtsgang door Trump. De speciaal aanklager onderzoekt daarvoor onder meer ook ontmoetingen onder vier ogen met Comey, Sessions en andere belangrijke functionarissen over het Rusland-onderzoek, misleidende verklaringen van het Witte Huis, publieke aanvallen en mogelijke beloftes van gratieverleningen voor belangrijke getuigen.

Comey werd in mei 2017 onverwachts door Trump ontslagen als FBI-baas. Ook toen al verweten tegenstanders hem belemmering van de rechtsgang. Behalve in het Rusland-onderzoek, zou Trump hem mogelijk ook onder druk hebben gezet om een onderzoek te staken naar zijn vroeger nationaal adviseur Michael Flynn, die al na minder dan een maand moest opstappen omdat hij vicepresident Mike Pence had misleid over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.