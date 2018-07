Brics-landen verenigen zich tegen handelsoorlog van Trump

De leiders van de Brics-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Arika) hebben donderdag op hun top in Johannesburg de “ongeziene uitdagingen” aangeklaagd waar het multilateralisme voor staat. Ze reageerden zo op de handelsoorlog die de Verenigde Staten van Donald Trump lanceerden.

In een gemeenschappelijke verklaring uitten presidenten Vladimir Poetin, Xi Jinping, Cyril Ramaphosa, Michel Temer en premier Narendra “hun ongerustheid over de gevolgen van de macro-economische politiek van sommige grote geavanceerde economieën”.

De maatregelen “kunnen een economische en financiële volatiliteit veroorzaken in de opkomende economieën en een impact hebben op hun groeiperspectieven”, zeggen ze. “Het systeem van multilaterale handel staat voor ongeziene uitdagingen.” Ze benadrukken ook het “belang van een open globale economie die alle landen en volkeren toelaat om te genieten van de voordelen van globalisering”.

De vijf opkomende economieën vragen “alle leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om de WTO-regels te respecteren en hun engagementen na te komen in een systeem van multilaterale handel”. Ze wijzen daarmee rechtstreeks de VS met de vinger, dat zich de voorbije maanden vijandig opstelde in de handelsbetrekkingen met China, Europa en Moskou.