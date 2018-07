De Lijn schept directeurspost voor 28 medewerkers

Er rijzen vragen over het nieuwe managementcomité van directeur-generaal Roger Kesteloot bij De Lijn. Volgens critici werden twee kleine directeursposten speciaal opgericht voor de vroegere Vlaams-Brabantse en West-Vlaamse directeurs, zo schrijft De Tijd vrijdag.

De Lijn, waar 8.000 mensen werken, wil tegen 2020 minstens 286 bediende- en mangementjobs schrappen via natuurlijke uitstroom. De Lijn schaft daarvoor haar dubbele hiërarchie met provinciale en thematische directies af. Op de hoofdzetel in Mechelen worden heel wat diensten gecentraliseerd.

Het nieuwe managementcomité telt nu acht directeurs. Er rijst daarbij kritiek op een aantal minidirecties die Kesteloot invoert. Zo zal de nieuwe directeur Strategie van De Lijn amper 28 bedienden onder zijn hoede hebben. Voor de nieuwe afdeling Supply Chain Management zijn maar in 54 bedienden en een beperkt aantal arbeiders voorzien. Ter vergelijking: de grootste afdelingen zijn Operaties, dat meer dan 5.000 chauffeurs aanstuurt, en Techniek, met 800 technici. Volgens critici werden de minidiensten speciaal opgericht voor de oude provinciale baronnen die nog geen nieuwe taak kregen in de nieuwe structuur.

Vijf van de acht directeurs kregen dit jaar ook nog eens een extra vergoeding van 300 euro bruto per maand toegekend. “Bij veel bedienden, die nog altijd niet weten welke job ze waar zullen uitoefenen, is dat in het verkeerde keelgat geschoten”, klaagt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) aan.