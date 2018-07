Noord-Korea geeft stoffelijke overschotten van Amerikaanse soldaten terug aan VS

Een vliegtuig van de VS-luchtmacht verliet vrijdag de stad Wonsan in Noord-Korea, en zette koers naar Zuid-Korea, zegt het Witte Huis. Het toestel landde op de Amerikaanse luchtmachtbasis van Osan, in de Zuid-Koreaanse stad Pyeongtaek, berichtte het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. Onduidelijk is nog om hoeveel soldaten het gaat.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.