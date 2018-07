Starbucks groeit dankzij uitbreiding

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar nauwelijks kunnen groeien. Onder meer een overname in China, de opening van 511 nieuwe winkels en gunstige wisselkoersen stuwden de omzet met 11 procent tot 6,3 miljard dollar, maar de autonome groei bedroeg slechts ongeveer 1 procent. De operationele winst zakte dan weer met 1 procent naar 1,04 miljard dollar.

Starbucks-CEO Kevin Johnson had in juni al gewaarschuwd voor zwakkere cijfers dan door analisten verwacht, waardoor de kwartaalresultaten weinig deining teweegbrachten. In de nabeurshandel schommelt het aandeel rond de slotkoers.

Voor het vierde kwartaal verwacht Starbucks iets betere resultaten, met een groei in de wereldwijde vergelijkbare omzet van 3 tot 5 procent. Voor het volledige boekjaar stelt de koffieketen dat het net onder zijn doel van een groei van 3 tot 5 procent zal vallen.