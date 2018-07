Indrukwekkend: Pool skiet als eerste ooit van op één na hoogste berg ter wereld

De Pool Andrzej Bargiel houdt wel van een gevaarlijke uitdaging. Zondag wist hij de 8.611 meter hoge top van de K2 op de Pakistaans-Chinese grens te bereiken, maar daar hield hij het niet bij. Vervolgens trok hij immers zijn ski’s aan om als eerste mens ooit succesvol naar beneden te skiën.

Het hoeft uiteraard niet te verbazen dat het een levensgevaarlijke afdaling betreft. Naast het feit dat de K2 de op één na hoogste berg ter wereld is, is het bovendien de lastigste om te beklimmen. Een goede voorbereiding was dan ook onontbeerlijk. Donderdagnamiddag begon hij samen met enkele collega’s aan zijn klim, om uiteindelijk drie dagen later aan te komen bij de top.

Daarmee was weliswaar nog maar de helft van zijn missie volbracht. Op de top trok Bargiel zijn ski’s aan en baande hij zich een weg naar beneden. Met succes, al bleef hij niet gespaard van problemen. “Het was erg bewolkt”, vertelde de Pool. “Op een bepaald ogenblik moest ik wachten tot het begon op te klaren, aangezien het volgende luik van de afdaling erg moeilijk en technisch zou worden.”

Een jaar geleden had de waaghals al een poging ondernomen, maar die ging de mist in. De hoge temperaturen en gevaarlijke omstandigheden dwongen hem ertoe om de afdaling uit te stellen. Ditmaal lagen de kaarten gelukkig anders. Rond half acht ’s avonds kwam Bargiel aan bij het laatste basiskamp. “Ik ben erg blij dat ik vanop de top van de K2 veilig naar beneden kon skiën”, verklaarde hij achteraf.

Bargiel is voorlopig de enige skiër die de afdaling met succes kon afronden. De lijst van klimmers die de K2 konden beklimmen, oogt een stuk langer. Sinds 1954 hebben ongeveer 300 personen de top bereikt.