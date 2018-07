Interne communicatie scoort slechts 5,7 op 10

Als je medewerkers in België vraagt of ze tevreden zijn over de interne communicatie van hun werkgever, geven ze een gemiddelde score van 5,7/10. Dat is één van de conclusies van de Belgian Internal Communication Moodmeter.

Adviesbureau moodfactory nam eind 2017 een enquête af bij 1.000 medewerkers en people managers van bedrijven met meer dan 250 medewerkers, actief in België. De studie onderzocht ondermeer het effect van interne communicatie op het engagement van medewerkers.

Wat blijkt? Medewerkers met een leidinggevende die goed communiceert, voelen zich significant meer verbonden met hun organisatie (86%) dan gemiddeld (69%).

Impact van leidinggevende

Met een tevredenheidsscore van 5,7/10 blijkt interne communicatie geen al te goede reputatie te hebben in onze bedrijven. Als we de privésector apart bekijken ligt de tevredenheid iets hoger (6/10) en blijkt het gemiddelde vooral naar beneden gehaald te worden door de openbare sector (5/10). Er is dus nog werk aan de winkel.

Maar er is ook hoop: 69% van de Belgische werknemers voelt zich verbonden met de organisatie waar hij of zij werkt. Dit percentage stijgt naar 86% bij de medewerkers met een communicatieve manager. De impact van een leidinggevende die goed communiceert met medewerkers is dus enorm.

Ondersteuning nodig

80% van de leidinggevenden zien het ook als hun rol om het beleid van hun organisatie te communiceren naar hun medewerkers, maar slechts 60% zegt dat ook effectief te doen. En slechts 64% van de werknemers is tevreden over de manier waarop hun leidinggevende met hen communiceert. Hoe komt dat?

Bijna 1 op de 2 managers wenst meer ondersteuning vanuit hun organisatie om die rol te vervullen. Leidinggevenden zeggen dat ze zelf niet duidelijk en tijdig geïnformeerd worden en hebben het dus moeilijk om die belangrijke communicatierol op te nemen. 55% van de leidinggevenden geeft ook toe dat ze minder communiceren met hun team als de werkdruk hoger ligt.

Controle via e-mail

Medewerkers die aangeven dat ze in een bedrijf werken dat open en proactief communiceert, de dialoog stimuleert, relevante content biedt en luistert naar hun mening, zijn veel positiever. Zij geven interne communicatie een score van 7,2/10. Ze menen ook het bedrijfsbeleid beter te kennen (85% tov 58% gemiddeld) en voelen zich beter op hun werkplek (90% tov 73% gemiddeld) . Werken aan een communicatieve organisatiecultuur werpt dus vruchten af.

Moodfactory onderzocht niet alleen de kwaliteit van de interne communicatie maar ook de manier waarop er vandaag gecommuniceerd wordt in organisaties. Met een tevredenheid van 7,4/10 blijkt e-mail voor veel mensen nog steeds het voorkeurkanaal te zijn om met collega’s te communiceren. Waarom houden ze toch zo van die overvolle inbox? Medewerkers willen naar verluidt vooral controle over de informatie die ze ontvangen. En hun mailbox biedt hen dat.

>

>

>