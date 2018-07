Laurent Ciman laat zege in derby tegen Zlatan Ibrahimovic schieten

Los Angeles FC heeft donderdagavond in het slot de zege laten schieten in de derby tegen LA Galaxy. Het team van Rode Duivel Laurent Ciman liet in het slot een 2-0 voorsprong door de handen glippen. Het werd nog 2-2. Ciman speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

Na vroege goals van Vela (7.) en Nguyen (20.) leek de LA FC al vroeg op rozen te zitten. Galaxy, met sterren als Zlatan Ibrahimovic, Ashley Cole en de Mexicaanse broers Dos Santos in de basis, kreeg aanvankelijk geen greep op de match. In de laatste tien minuten kantelde de partij echter helemaal. Treffers van Alessandrini (82.) en Kamara (86.) brachten de bezoekers nog langszij.

Ciman en LA FC blijven door de puntendeling tweede in de Western Conference van de Major League of Soccer (MLS), LA Galaxy is vierde.